Трамп сомневается в готовности НАТО прийти на помощь США в случае необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон откликнется, если его союзники по НАТО попросят о помощи. При этом он усомнился в готовности членов альянса вступиться за США в случае необходимости. Он заявил, что НАТО долгое время несправедливо относился к Штатам.

Он добавил, что Вашингтон тратит «огромные средства» на работу военно-политического блока. «Есть большое опасение в отношении НАТО. Мы потратили огромные деньги на НАТО, и мы придем им на помощь, но я действительно задаюсь вопросом, придут ли они на помощь нам»,— сказал господин Трамп. Президент добавил, что никто не сделал для объединения больше, чем он сам.

В 2025 году США настояли на повышении расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП. В июне на саммите НАТО почти все страны блока взяли на себя обязательство добиться этого показателя к 2035 году.

