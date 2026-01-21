США захватили танкер Sagitta в Карибском море

Вооруженные силы США захватили танкер Sagitta в Карибском бассейне. Судно ходит под флагом Либерии и внесено в санкционные списки США.

«(Задержание.— “Ъ”) демонстрирует нашу решимость гарантировать, что единственная нефть, покидающая Венесуэлу, будет поставляться надлежащим образом и на законных основаниях»,— указано в сообщении Южного командования США в соцсети X. Захват судна не обернулся никакими происшествиями, добавили в ведомстве.

Как сообщает AFP, танкер стал седьмым судном, задержанным с тех пор, как Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных судов в начале декабря. 7 января силы США задержали танкер «Маринера» под флагом России, он был доставлен к берегам Шотландии под конвоем.