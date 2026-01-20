В России сбили 53 беспилотника за три часа

Российские дежурные средства ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника между 20:00 и 23:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над Азовским морем — над акваторией было уничтожено 29 БПЛА. По семь дронов ликвидировали над Краснодарским краем и Черным морем. Шесть беспилотников — над Крымом. Еще два БПЛА были уничтожены в Ростовской области, и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Сейчас в Сочи отражают воздушную атаку, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Системы оповещения также работают в Анапе, Геленджике, некоторое время опасность действовала в Новороссийске. О последствиях налета местные власти не сообщали.