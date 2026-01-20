Трамп: Россия и Украина не бывают готовы к переговорам одновременно

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема конфликта на Украине заключаются в том, что стороны не демонстрируют готовность к урегулированию одновременно.

«Когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова. Но в среднем погибает 25 тыс. человек в месяц, и я пытаюсь положить этому конец»,— сказал он на брифинге в Белом доме. Тем не менее, президент страны заявил, что продолжает добиваться урегулирования конфликта.

Российские власти утверждают, что европейские страны, а также сами власти Украины, не хотят заключать мир с Россией. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны якобы отвергают идею президента США по урегулированию военного конфликта.