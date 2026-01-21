«Вера», «Надежда», КРТ

В 2025 году Петербург выполнил годовой план по вводу жилья на 104,2%, повторил рекорд по сдаче в строй социальных объектов, опередив даже столицу, и заметно ускорил темпы строительства метрополитена. Обо всем этом, а также о планах на наступивший год руководители комитетов строительного блока городского правительства во главе с курирующим его вице-губернатором Николаем Линченко рассказали вчера на традиционной пресс-конференции по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко

Как уже сообщал «Ъ Северо-Запад», в 2025 году в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 2,687 млн кв. м жилья (в том числе 200 тыс. кв. м в секторе ИЖС), что составило 104,2% от годового плана. По данным стройблока областного правительства, в соседнем регионе план по жилью выполнен на 120,6%. За прошлый год в Ленобласти построили 4,2 млн кв. м жилых объектов, из которых 3,1 млн кв. м — в ИЖС.

Зато в социальном строительстве город значительно опередил не только Ленинградскую область, но и Московскую и даже саму Москву. Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский сообщил, что в 2025 году в городе на Неве введено в эксплуатацию 113 социальных объектов, в то время как в Московской области — 40, а в столице — 110. «Таким образом, из города, где был дефицит соцобъектов, мы стали лидером страны»,— подчеркнул глава комстроя.

На этот год планы города по вводу социальной инфраструктуры скромнее: 84 объекта, 34 из которых построят в рамках адресно-инвестиционной программы (АИП), а 50 — за счет средств инвесторов.

Прошедший год стал прорывным и в части метростроя. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, город доказал, что может ускориться в строительстве метрополитена. За 2025 год в петербургской подземке пройдено суммарно 4,7 тыс. погонных метров тоннелей, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2024 году. В конце прошлого года состоялся запуск участка новой линии метрополитена от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская» с переходом на станцию «Кировский завод» красной линии, а также открыт вестибюль №1 станции «Дунайская».

Как рассказал господин Креславский, сейчас на строительстве петербургского метрополитена одновременно работают пять проходческих комплексов: три щита «Вера» на участке от «Путиловской» до «Заставской» в сторону «Каретной» Красносельской-Калининской («коричневой») линии, и два щита «Надежда» — на сооружении станций «Богатырский проспект» и «Каменка» Невско-Василеостровской («зеленой») линии.

В 2026 году к началу навигации планируется подготовить разводной пролет Большого Смоленского моста к пропуску судов. В прошлом году этот пролет был поднят и установлен на проектной высоте. Кроме этого, как доложил председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков, во втором квартале этого года планируется получение разрешений на строительство 2–4-х этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). В рамках реализации другого мегапроекта, всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина», начнется строительство канализационного коллектора Горская — ТКК «Конная Лахта», на сооружение которого городу был одобрен федеральный инфраструктурный кредит в размере 10 млрд рублей. Еще господин Складчиков подтвердил сроки запуска в текущем году второго этапа трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

Вопросы, заданные руководителям стройблока, также касались сроков завершения строительства различных дорожно-транспортных объектов. Господина Линченко спросили о планах ремонта и реконструкции действующих вокзалов, напомнив об обрушении крыши надземной парковки осенью 2025 года. Вице-губернатор ответил, что обслуживание парковочных пространств вокзалов находится в ведении комитетов по транспорту и благоустройству, но в случае потребности в капремонте и реконструкции вокзалов ведомства стройблока готовы подключаться к разработке проектной документации и выполнению работ.

Журналисты не обошли вниманием и тему КРТ. Свой ответ господин Линченко начал с напоминания, что часть аспектов столичной программы реновации старых кварталов были учтены в петербургском законе. «Последние изменения в федеральном законодательстве в рамках регулирования КРТ позволяют нам обеспечить комфортное развитие этой перспективной истории»,— заверил руководитель стройблока городского правительства. При этом такие форматы КРТ, как развитие незастроенных территорий, развитие нежилой застроенной территории и развитие по инициативе правообладателя, полностью нормативно урегулированы, в том числе в новой редакции Правил землепользования и застройки. «По ним некоторые проекты у нас подготавливаются»,— рассказал господин Линченко.

Территорий по комплексному развитию жилой застройки сегодня нет ни одной, сделал акцент вице-губернатор: «Правилами землепользования и застройки, как того требует законодательство, не предусмотрена, повторюсь, не утверждена ни одна из территорий под КРТ жилой застройки». Он заверил, что город продолжит готовить комфортное сопровождение этого процесса в будущем и сделает максимально понятную процедуру, ориентированную исключительно на интересы горожан.

Александра Тен