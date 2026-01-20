Силы ПВО за четыре часа сбили 60 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 60 беспилотников ВСУ за четыре часа — с 16:00 по 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 35 БПЛА сбиты над Азовским морем, 16 — над Крымом. Шесть беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, а три — над территорией Белгородской области.

За сутки в Белгородской области от ударов беспилотников ВСУ погибли три человека. Один житель скончался после удара БПЛА по частному дому в селе Отрадное, еще один мирный житель погиб при детонации дрона в Шебекино. Также погиб мужчина при ударе дрона по автомобилю.