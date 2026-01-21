Изменение цен на материалы для строительства офисов (%)

Категория В 2024 году В 2025 году Строительные материалы 10,1 6,2 Гипсокартон 4,7 4 Изоляционные материалы 8 8 Малярные материалы 10 5 Профили для ГКЛ 20 20 Расходники 9,8 -5 Фальшпол 10 8,5 Инженерное оборудование 16 4,6 Воздухоотводы 43 -1,5 Кабеленесущие системы 10 7 Кабельная продукция 10 5 Кондиционирование 25 15 Трубная разводка и фитинги неметаллические 12 3 Трубная разводка и фитинги стальные 6 -0,5 Щитовое оборудование 15 7 Электрика и ЭУИ 18 2 Отопление 5 5 Отделочные материалы 12,9 8,8 Керамогранит 15 10 Напольные покрытия 10,1 без изменений Осветительное оборудование 10 10 Потолочные системы 15 8 Сантехника 7 10 Стеклянные перегородки 20 15