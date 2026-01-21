Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Изменение цен на материалы для строительства офисов (%)

Категория В 2024 году В 2025 году
Строительные материалы 10,1 6,2
Гипсокартон 4,7 4
Изоляционные материалы 8 8
Малярные материалы 10 5
Профили для ГКЛ 20 20
Расходники 9,8 -5
Фальшпол 10 8,5
Инженерное оборудование 16 4,6
Воздухоотводы 43 -1,5
Кабеленесущие системы 10 7
Кабельная продукция 10 5
Кондиционирование 25 15
Трубная разводка и фитинги неметаллические 12 3
Трубная разводка и фитинги стальные 6 -0,5
Щитовое оборудование 15 7
Электрика и ЭУИ 18 2
Отопление 5 5
Отделочные материалы 12,9 8,8
Керамогранит 15 10
Напольные покрытия 10,1 без изменений
Осветительное оборудование 10 10
Потолочные системы 15 8
Сантехника 7 10
Стеклянные перегородки 20 15

Источник:Pridex.

  • Газета «Коммерсантъ» №9 от 22.01.2026, стр. 7

