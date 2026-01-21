Изменение цен на материалы для строительства офисов (%)

|
|Категория
|В 2024 году
|В 2025 году
|Строительные материалы
|10,1
|6,2
|Гипсокартон
|4,7
|4
|Изоляционные материалы
|8
|8
|Малярные материалы
|10
|5
|Профили для ГКЛ
|20
|20
|Расходники
|9,8
|-5
|Фальшпол
|10
|8,5
|Инженерное оборудование
|16
|4,6
|Воздухоотводы
|43
|-1,5
|Кабеленесущие системы
|10
|7
|Кабельная продукция
|10
|5
|Кондиционирование
|25
|15
|Трубная разводка и фитинги неметаллические
|12
|3
|Трубная разводка и фитинги стальные
|6
|-0,5
|Щитовое оборудование
|15
|7
|Электрика и ЭУИ
|18
|2
|Отопление
|5
|5
|Отделочные материалы
|12,9
|8,8
|Керамогранит
|15
|10
|Напольные покрытия
|10,1
|без изменений
|Осветительное оборудование
|10
|10
|Потолочные системы
|15
|8
|Сантехника
|7
|10
|Стеклянные перегородки
|20
|15