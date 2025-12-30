Электросетевое хозяйство Ульяновска отдают в ПАО «Россети»

Во вторник, 30 декабря, правление Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области приняло окончательное решение об отказе в утверждении тарифа на 2026 год для АО «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) и лишении ее статуса территориальной сетевой организации (ТСО). Об этом «Ъ-Волга» во вторник сообщил глава агентства Александр Ермаков.

Как ранее сообщал «Ъ», еще в начале ноября 2025 года стало известно, что региональное тарифное агентство отказало УльГЭС в утверждении тарифа на 2026 год, сославшись на то, что, согласно постановлениям правительства РФ, ТСО может лишиться своего статуса, если не отвечает хотя бы одному из семи критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности (по состоянию на 1 октября 2025 года). До ноября электросетевое хозяйство УльГЭС принадлежало городу и было у предприятия в хозяйственном ведении. Но в октябре был завершен процесс акционирования УльГЭС, 28 октября зарегистрировано АО «УльГЭС» с уставным капиталом 358,6 млн руб., ставшее правопреемником МУП «УльГЭС» (100% акций — в собственности Ульяновска). Акционирование и затевалось только для того, чтобы соответствовать критериям ТСО. Однако агентство по тарифам все равно отказывалось утверждать тариф для УльГЭС, ссылаясь на то, что «вышли сроки». Лишение статуса ТСО, согласно постановлению правительства, автоматически вело к требованию передачи электросетевого хозяйства системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), в данном случае — ПАО «Россети». Однако затем вышло постановление правительства РФ №1999 (от 9 декабря 2025 года), которое продлило сроки рассмотрения документов на тарифы до 19 декабря, а принятия решения по ним — до 31 декабря. В связи с этим в УльГЭС надеялись, что повторное рассмотрение документов, поданных 1 ноября уже от АО «УльГЭС», обеспечит возможность получения тарифа и дальнейшей работы в статусе ТСО.

Александр Ермаков сказал «Ъ-Волга», что во вторник решением правления УльГЭС отказано в получении статуса ТСО, поскольку по состоянию на 1 октября имущество еще не было в собственности предприятия. Это означает, что теперь все электросетевое хозяйство должно перейти в управление филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети») на правах специальной аренды, а затем — в собственность. По словам господина Ермакова, «это общий тренд, по консолидации электросетевого хозяйства, выраженный в постановлениях правительства РФ». По его словам, такое же мнение у правительства РФ и в мэрии Ульяновска. Перед этим, заявил Александр Ермаков, были многочисленные консультации с федеральными ведомствами, и «ФАС России настаивает на том, что правовых основания для присвоения тарифа УльГЭС нет». Он также отметил, что уже во вторник в УльГЭС было направлено соответствующее уведомление, а также состоялась встреча с коллективом, членам которого пояснили, что коллектив будут полностью сохранен.

В УльГЭС «Ъ-Волга» сказали, что «ошарашены решением», заметив, что до окончания новогодних праздников предприятие будет работать в прежнем режиме, дальнейшие процедуры будут обсуждаться с руководством города уже после праздников. В мэрии от комментариев отказываются. Собеседник из состава зампредов гордумы сказал, что ни на заседании гордумы во вторник, ни ранее, вопрос о вероятности лишения города имущества, не рассматривался. Он считает, что вопрос необходимо будет обсудить сразу после праздников на заседании гордумы.

Юрист, знакомый с ситуацией, сказал «Ъ-Волга», что если правильно читать постановление правительства РФ №1999, то из него следует, что и сроки определения критериев в части собственности имущества тоже сдвигаются на декабрь, и УльГЭС вправе подать иск в суд по поводу незаконности лишения статуса ТСО. Собеседник также отметил, что, по его мнению, агентство по тарифам до этого специально не давало официального однозначного отказа в статусе ТСО, что вело УльГЭС к невозможности подать иск о незаконности решения.

