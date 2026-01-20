«Цемрос» заявил о консервации ульяновских производств из-за снижения спроса

Цементный холдинг «Цемрос» ведет поэтапную консервацию ульяновского филиала. Об этом холдинг сообщил на своем официальном сайте, ссылаясь на заявление директора департамента маркетинга и стратегического анализа группы компаний Дениса Усольцева.

«В середине 2025 года ЦЕМРОС был вынужден принять решение о временной приостановке работы некоторых производственных площадок. В Белгородской области остановлено предприятие «Белгородский цемент», при этом площадка в Старом Осколе продолжает работу в штатном режиме. Параллельно идет поэтапная консервация Ульяновского филиала, а Липецкий филиал переведен на ограниченный режим — без производства клинкера, с сохранением помола, упаковки и лабораторных функций», — сказал господин Усольцев. Он назвал это «вынужденной, но взвешенной мерой, направленной на долговременное сохранение устойчивости на период нестабильности», при которой «все социальные обязательства перед коллективами сохраняются в полном объеме, а сами решения отражают масштаб вызовов, с которыми столкнулась отрасль».

Причина сложившейся ситуации, по словам директора, — «отсутствие спроса на продукцию холдинга в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта».

В Ульяновской области в холдинг входят два цемзавода — Сенгилеевский филиал холдинга и «Ульяновскцемент» (Новоульяновск).

В августе прошлого года «Ъ-Волга» уже сообщал, что с 1 октября в филиале планируется временная приостановка производства клинкера (ключевой полуфабрикат для выпуска цемента), и это обусловлено «снижением спроса на цемент на внутреннем рынке и накоплением значительных складских запасов». с 1 октября Сенгилеевский филиал и новоульяновский «Ульяновскцемент» перейдут на четырехдневную рабочую неделю, «социальный пакет будет полностью сохранен, а зарплата будет начисляться пропорционально отработанному времени». Четырехдневку в «Цемросе» называли временной мерой, прогнозируя, что она продлится до конца 2025 года.

Сергей Титов, Ульяновск