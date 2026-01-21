Россия и Белоруссия обсудили сдерживание цен на сливочное масло

Российские и белорусские власти провели переговоры по проблемам рынка сливочного масла, сообщили “Ъ” источники на аграрном рынке. По их словам российские производители столкнулись с ростом складских запасов из-за падения спроса и ценового давления со стороны Белоруссии.

Продажи сливочного масла в рознице в 2025 году упали на 9,6%, а доля белорусских производителей на российском рынке достигла 23%. «Белорусские компании, предлагая свою продукцию, начали снижать цены», — пояснил один из собеседников “Ъ”.

В «Союзмолоке» причиной роста цен ранее называли увеличение себестоимости сырого молока. Сейчас производители не могут стимулировать спрос снижением цен из-за низкой рентабельности. Белорусские бренды, включая «Брест-Литовск», активно занимают долю рынка, в том числе под частными марками российских сетей. Эксперты отмечают более низкую себестоимость производства в Белоруссии.

