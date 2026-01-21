Разница в цене между готовыми квартирами от инвесторов и девелоперов достигла 6%

Разница в стоимости квартир в сданных новостройках от девелоперов и частных инвесторов сократилась до 6%. Год назад этот разрыв превышал 7%, подсчитали аналитики ЦИАН. В среднем по крупным городам цена составляет 190,7 тыс. руб. за «квадрат» против 180,5 тыс. руб. у частников.

Причиной сближения цен стало желание компаний быстрее распродать остатки в готовых домах, создающие финансовую нагрузку. «Застройщики вынуждены оформлять квартиры в собственность, платить налог на имущество и нести расходы на содержание», — поясняет гендиректор RedCat Наталья Шаталина.

Чтобы привлечь покупателей, девелоперы активно используют рассрочки, что позволяет им держать цены выше. «Сделки с застройщиками также воспринимаются покупателями как более прозрачные», — отмечает Кирилл Полумордвинов из «Мангазеи».

Однако такая политика снижает инвестиционную привлекательность новостроек. «Осознание того, что выходить из проекта придется по цене меньшей, чем у застройщика, снижает интерес», — говорит директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. Эксперты считают, что доля инвесторов на первичном рынке сейчас невелика.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дисконт приблизился к народу».