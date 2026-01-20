Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Анапе звучат сирены из-за угрозы атаки беспилотников

В Анапе работают сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям нужно держаться подальше от окон, укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридоры, санузлы или кладовые. Тем, кто на улице, стоит спуститься в подвалы зданий или воспользоваться подземными переходами и парковками.

По данным Минобороны РФ, в период с 16:00 до 20:00 над территориями Краснодарского края и Республики Крым уничтожили суммарно 22 беспилотника.

Алина Зорина

