В Анапе звучат сирены из-за угрозы атаки беспилотников

В Анапе работают сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Жителям нужно держаться подальше от окон, укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридоры, санузлы или кладовые. Тем, кто на улице, стоит спуститься в подвалы зданий или воспользоваться подземными переходами и парковками.

По данным Минобороны РФ, в период с 16:00 до 20:00 над территориями Краснодарского края и Республики Крым уничтожили суммарно 22 беспилотника.

Алина Зорина