На Урале распространяются фейки об учреждении маткапитала для мигрантов из Индии

Жителей Свердловской области предупредили о распространении серии сообщений об учреждении материнского капитала для трудовых мигрантов из Индии. В Telegram-канале «Антитеррор Урал», близком к ФСБ, подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

В Telegram-канале также отметили, что фиксируют рост числа провокационных вбросов, направленных на разжигание межнациональной розни.«Противник активизирует работу по созданию целых фейковых информационных кампаний, чтобы посеять вражду в Год единства народов России»,— говорится в сообщении.

Свердловчан призвали относиться с осторожностью к информации, поступающей из неофициальных источников, и не распространять недостоверные сведения.

Ранее жителей Среднего Урала предупреждали о распространении фейков, в которых говорилось, что с 1 января в регионе изменится порядок выплат участникам специальной военной операции (СВО).

Полина Бабинцева