Свердловчан предупредили о фейке с изменением порядка выплат участникам СВО

Жителей Свердловской области предупредили о распространении сообщений, в которых говорится, что с 1 января в регионе изменится порядок выплат участникам специальной военной операции (СВО), пенсионерам, а также других льгот. О выявлении фейка сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно изображению, выглядящему как документ министерства социальной политики Свердловской области, такие меры якобы связаны с поэтапным внедрением цифрового рубля в 2026 году.

«Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните, что за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность»,— добавили в канале «Антитеррор Урал».

Ирина Пичурина