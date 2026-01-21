Суд просят не отделять общее от частного

Конституционный суд (КС) решит, законно ли ужесточать уголовную ответственность за мошенничество, если в капитале пострадавшей компании участвует государство. Бизнесмен пожаловался в КС на то, что суды отказались применить к нему специальную «предпринимательскую» статью Уголовного кодекса (УК). Эксперты согласны, что на практике разделение существует, но не из-за особого режима защиты госсобственности, а из-за послаблений, которые сделаны для предпринимателей.

КС принял к рассмотрению жалобу жителя Южно-Сахалинска Сергея Шеврюкова, осужденного на четыре года лишения свободы условно за хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как следует из приговора, в 2021 году господин Шеврюков, будучи гендиректором ООО МЭСС, заключил контракт с ПАО «Сахалинэнерго» на реконструкцию кабельной линии, но лишь имитировал работы, «сэкономив» на этом более 2 млн руб.

По мнению заявителя, суды неправильно квалифицировали его действия как обычное мошенничество.

Поскольку речь идет о неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, его должны были осудить по «предпринимательской» ч. 5 ст. 159 УК, настаивает он: эта статья менее тяжкая, что дает право на рассмотрение дела в особом порядке либо даже его прекращение с назначением штрафа.

По словам адвоката Леонида Фатеева, который защищал бизнесмена, при квалификации преступления суды исходили из того, что часть акций «Сахалинэнерго» принадлежит государству, в то время как мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности могут быть признаны лишь случаи, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. «В решениях по делу это нигде прямо не сказано, но на процессах нам достаточно ясно дали это понять»,— отмечает адвокат. Аналогичным образом складывается и судебная практика. По мнению заявителя, это противоречит Основному закону, так как при таком толковании посягательство на государственную собственность предполагает более суровую ответственность, чем на частную, хотя Конституция равным образом признает и защищает все виды собственности. К тому же участие государства в «Сахалинэнерго» не отменяет коммерческого характера его деятельности, напоминает господин Фатеев.

Действительно, на практике существует разделение по объекту покушения, подтверждает адвокат «Пепеляев Групп» Сергей Таут: если потерпевшей стороной является государство в лице МУП или ФГУП или в целом считается, что пострадала госказна, то суды это квалифицируют как «классическое» мошенничество, и предпринимательские составы, по мнению правоохранителей, тут неприменимы. Хотя речь, по сути, идет о нарушении договора, а по Конституции у нас государственная и частная собственность защищаются равным образом. «На мой взгляд, имеет место перекос в правоприменительной практике»,— заключает эксперт.

Слишком буквальная привязка «предпринимательского» состава к статусу обеих сторон приводит к тому, что в экономически схожих ситуациях ответственность резко отличается только из-за организационно-правовой формы потерпевшего, согласен управляющий партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Андрей Яковлев. Однако, по его мнению, особой защиты госсобственности в законодательстве как таковой нет: базовые составы мошенничества одинаково применимы независимо от того, кому принадлежит имущество. То, что на практике выглядит как «разделение» и более жесткий подход, чаще связано с другим: подпадает ли ситуация под специальный «предпринимательский» режим. При этом важно не смешивать «госучастие» и «госсобственность», подчеркивает эксперт: если контрагент — ПАО или АО, даже с госучастием, это все равно коммерческая организация. Если же потерпевшая сторона — не коммерческая структура, то «предпринимательские» составы не работают и квалификация уходит в «общие» части ст. 159, поясняет господин Яковлев. Но и расширять льготный режим без оговорок рискованно, предупреждает он: КС уже указывал на проблемы неравенства в прежней конструкции «предпринимательского мошенничества», и любая реформа должна быть очень аккуратной.

