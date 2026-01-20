Россиянка попыталась ввезти из Дубая украшения Cartier на 34 млн рублей

Таможенники в Шереметьево обнаружили у 49-летней россиянки, прибывшей из Дубая, незадекларированные украшения Cartier стоимостью 34 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Россиянку остановили на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля, сообщили в ведомстве. В ее ручной клади обнаружили колье и браслет, упакованные в красные фирменные чехлы Cartier.

Экспертиза установила, что украшения оригинальные и изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 9,9 млн руб., сообщили в ФТС.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 500 тыс. руб.