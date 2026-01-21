Поставщик питания для армии подал иск к «Военторгу» на 1,3 млрд рублей

Холдинг RBE Group предпринимателя Андрея Шокина подал ряд исков к подконтрольному Минобороны АО «Военторг» о взыскании в общей сложности почти 1,3 млрд руб., следует из данных СПАРК. Спор возник из-за исполнения госконтрактов по обеспечению питанием вооруженных сил.

По двум делам суд уже удовлетворил требования компании о взыскании неустойки на общую сумму свыше 40 млн руб. «Военторг» пытается оспорить решения, ссылаясь на технические сложности. «Как правило, исполнители по крупным контрактам стараются избегать крупных судебных споров с заказчиками», — отмечает управляющий партнер Илья Плотников.

Судебные разбирательства косвенно указывают на серьезные разногласия сторон. В материалах дел упоминается, что Минобороны приостановило действие основного контракта с RBE Group с 1 января 2025 года. Тем не менее, по данным источника «Ъ», компания продолжает выполнять обязательства, а стороны ведут переговоры о возобновлении договора, потому что найти нового крупного поставщика питания в этой сфере непросто.

