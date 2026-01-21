Пайки попали в окружение

RBE Group Андрея Шокина судится с подконтрольным Минобороны АО «Военторг», пытаясь взыскать с госкомпании более 1 млрд руб. за исполнение госконтрактов по обеспечению питанием армии. Юристы полагают, что у контрагентов возникли серьезные разногласия, о чем также говорит расторжение договора между сторонами. Но найти нового крупного поставщика питания непросто, поэтому стороны ведут переговоры о возобновлении контракта.

В 2025 году RBE Group Андрея Шокина через ООО РБЕ подала ряд исков к АО «Военторг» о взыскании почти 1,3 млрд руб. суммарно, следует из данных СПАРК. Компания требует средства за исполнение контрактов по обеспечению питанием армии РФ. В АО «Военторг», RBE Group и Минобороны РФ не ответили на запрос “Ъ”.

RBE Group обеспечивает питанием крупные компании, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», обслуживает поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании. В 2023 году холдинг получил контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, который погиб в августе 2023 года. По данным из судебных документов, максимальная сумма контракта составляет 20,1 млрд руб. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО РБЕ выросла в 3,9 раза год к году, до 76,9 млрд руб., чистая прибыль составила 8,5 млрд руб.

По двум из шести исков уже вынесены решения. В материалах разбирательств указано, что в рамках одного дела RBE Group отказалась от исковых требований по взысканию основного долга в размере 247,4 млн руб., и суд удовлетворил требования истца по взысканию неустойки в размере 32,7 млн руб. В другом деле RBE Group также исходно планировала взыскать 45 млн руб. основного долга и неустойки, но отказалась от требований в части основного долга, и суд удовлетворил взыскание неустойки на 8,97 млн руб. Там сказано, что ответчик погасил основные долги перед истцом после подачи исков, но, несмотря на это, АО «Военторг» подало апелляционные жалобы на эти решения.

«Военторг» ссылался на нарушение правил казначейского сопровождения оплаты по договору госзаказа со стороны ООО РБЕ, но суд отклонил эти доводы, так как технические сложности не могут являться основанием для освобождения от ответственности за просрочку оплаты, отмечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Подача исков о взыскании задолженности может говорить о серьезных разногласиях между ООО РБЕ и АО «Военторг», полагает управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников. Как правило, отмечает он, исполнители по крупным контрактам стараются избегать крупных судебных споров с заказчиками, поскольку это может повлиять на перспективы дальнейшего сотрудничества.

Это косвенно подтверждается информацией в судебных документах. Там сказано, что Минобороны приостановило действие контракта на обеспечение питанием армии РФ с ООО РБЕ с 1 января 2025 года и уведомило о необходимости возвратить 620 объектов суммарной стоимостью 14 млрд руб. Источник “Ъ” говорит, что новый договор пока не подписан, RBE Group продолжает выполнять все обязательства в отношении Минобороны. По его словам, сейчас идут переговоры о подписании и условиях контракта.

Приостановка контракта — серьезная мера, предусмотренная законом о госзакупках при существенных нарушениях, отмечает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Денис Крауялис. Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин не исключает, что это попытка таким образом изменить условия контракта и принудить поставщика согласиться на условия Минобороны.

Однако найти альтернативного RBE Group поставщика, который мог бы взять на себя обеспечение потребностей Минобороны, сейчас невозможно, и предпосылки его появления отсутствуют, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. К тому же работа со структурами Минобороны требовательна не только к наличию мощностей, но и финансовых ресурсов, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова