Топ-каналы из Telegram перешли в Max без основной аудитории

Более половины (57%) из топ-30 российских Telegram-каналов по аудитории создали аккаунты в отечественном мессенджере Max. Однако их суммарная аудитория на новой платформе оценивается примерно в 60 раз меньше. Об этом свидетельствуют данные аналитиков за четвертый квартал 2025 года.

В топ-30 Telegram-каналов подписаны около 87 млн человек. В Max у их «дублей» — лишь 1,4 млн подписчиков. По данным MaxStat.ru, например, у канала «Дмитрий Медведев» в Telegram 1,8 млн подписчиков, а в Max — 184,1 тыс.

В Max сообщили “Ъ”, что на платформе создано уже более 150 тыс. каналов с суммарной аудиторией свыше 59 млн подписчиков. Однако эксперты отмечают, что аудитория массово не мигрирует. «У Telegram огромный накопленный сетевой эффект», — говорит гендиректор D-Agency Игорь Димидов. По оценкам, доход канала в Max может составлять лишь 5–15% от его потенциала в Telegram.

