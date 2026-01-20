Дума одобрила в I чтении ускоренное изъятие невостребованных авто и товаров с таможни

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на ускорение процедуры передачи в федеральную собственность автомобилей и товаров, оставленных на таможенных площадках. Документ сокращает срок публичного извещения владельцев с 60 до 30 дней. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за своим имуществом возвращаются лишь около 6% владельцев, обычно в первую неделю.

«Продолжительность процесса по передаче имущества на казенный счет может составлять до шести месяцев. За это время товар теряет потребительские свойства», — пояснили «Ъ» в пресс-службе ФТС. Это осложняет последующую реализацию и ведет к переполнению складов.

С апреля 2023 года ФТС разместила данные о 88 транспортных средствах и товарах общим весом около 400 тонн. 12 партий уже переданы государству, еще по 66 идет судебный процесс.

Инициатива призвана решить проблему, схожую с неэффективным распоряжением конфискатом, отмечавшуюся Счетной палатой. Ранее непроданное имущество приходилось утилизировать за счет бюджета.

