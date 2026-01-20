Реальных претендентов на покупку «Домодедово» не было

Первая попытка продажи аэропорта «Домодедово» на аукционе не состоялась. ПСБ оценил актив в 132,2 млрд руб., но единственную заявку индивидуального предпринимателя отклонили из-за неполного пакета документов. По данным одного из источников «Ъ» в аэропорту, реальных претендентов на участие не было, аудит не проводился.

«Не заявлялся ни один реальный интересант, который изучал бы документацию и проводил предварительный аудит»,— поделился собеседник «Ъ».

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил о готовности рассмотреть покупку, «если государство будет проводить конкурс на понижение цены». Задолженность «Домодедово» по кредитам превышает 75 млрд руб. Аналитики считают заявленную стоимость завышенной. По оценкам собеседника «Ъ», очищенная от долгов стоимость аэропорта может составлять 25–30 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «В аэропортах ждут плана "Дисконт"».