У трех рыболовецких компаний Хабаровска арестовали активы почти на 7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры арестовал имущество трех рыбопромысловых предприятий Хабаровского края и их владельцев. Речь идет обо всем движимом и недвижимом имуществе ответчиков общей стоимостью около 6,8 млрд руб. Об этом сообщило «РИА Новости».

Ответчиками по иску выступают Андрей Айдаров, Аркадий Мкртычев, Марина Кустова, Алексей Филев и Денис Кокорин. Им принадлежат три компании: ООО «Сонико-Чумикан», ООО «Национальное предприятие "УД-Учур"» и ООО «Сущевский». Также в иске участвуют Росрыболовство и его региональное управление.

По данным надзорного ведомства, владельцы компаний нарушили запрет на добычу водных биоресурсов организациями, которые контролируют иностранцы. Прокуратура выяснила, что господин Айдаров в 2023 году стал гражданином Киргизии, но так и не передал контроль над предприятиями. При этом фирмы незаконно сбывали продукцию через подконтрольные компании за рубеж.

Ущерб от действий ответчиков оценили в более чем 6,7 млрд руб. Помимо ареста имущества, инстанция запретила компаниям заниматься рыболовством. Предварительное слушание по делу запланировали на 16 февраля.

