В Новороссийске звучит сирена

В Новороссийске включили сирены — сигнал «Внимание всем» — из-за атаки БПЛА на город. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава города напоминает, что гражданам запрещено снимать и публиковать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

«Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала», — подчеркнул он.

«Ъ-Новороссийск» писал, что беспилотная опасность на территории города была объявлена в 17:45 мск.

Алина Зорина