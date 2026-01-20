Васе Бандиту прописали второе дело

Как стало известно “Ъ”, Таганский суд Москвы возобновил приостановленный три года назад процесс по уголовному делу вора в законе Игоря Кокунова (Вася Бандит), обвиняемого в вымогательстве $3 млн у владельца и генерального директора ПАО «Первый московский часовой завод» Сергея Ксенофонтова. Решение было принято после того, как защита «законника» обратилась в Преображенский суд с ходатайством об освобождении Игоря Кокунова от восьмилетнего срока по другому делу в связи с наличием тяжелых заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вор в законе Игорь Кокунов (Вася Бандит)

Фото: Следственный комитет России Вор в законе Игорь Кокунов (Вася Бандит)

Фото: Следственный комитет России

О возобновлении приостановленного разбирательства по делу 61-летнего вора в законе Игоря Кокунова стало известно 19 января в Преображенском суде столицы, где должно было пройти рассмотрение ходатайства защиты об освобождении Васи Бандита от исполнения наказания по состоянию здоровья.

Как сообщал “Ъ”, вор в законе был осужден Мособлсудом 16 сентября 2025 года на восемь лет колонии особого режима по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Процесс над ним начался в 2021 году и был приостановлен в 2022-м, поскольку находившийся под домашним арестом фигурант сбежал за рубеж.

Сначала страдающий серьезными заболеваниями Игорь Кокунов лечился в Германии, затем пытался получить гражданство Турции.

Потерпев неудачу, он планировал перебраться в Черногорию, однако летом 2023 года его задержали на КПП с Албанией, которая и выдала его России 30 октября 2024 года.

После возобновления процесса в Мособлсуде по ходатайству Марии Казанцевой, адвоката и одновременно гражданской жены Игоря Кокунова, подсудимому, страдающему ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, полинейропатией, пережившему ряд инсультов, инфарктов и операций на сердце, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Даже на процесс практически ослепшего фигуранта доставляли на инвалидном кресле. Ходатайство было удовлетворено.

Суд дважды перепроверял выводы медиков. Вначале в ГКБ им. А. К. Ерамишанцева (бывшая 20-я горбольница), а затем в бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы врачи пришли к выводу, что диагностированный у Васи Бандита сахарный диабет второго типа с наличием диабетической препролиферативной ретинопатии (заболевание сетчатки глаза) включен в установленный правительством перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Фигурант вновь был освобожден под домашний арест. Он должен был находиться в доме своей супруги в подмосковном Чехове, но фактически сразу же перекочевал в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Приговор суда, который вступил в силу 2 октября прошлого года, фигурант обжаловать не стал, а 6 октября он был заключен под стражу для отбытия наказания, впрочем, сразу же оказался в больнице «Матросской Тишины».

В конце октября Мария Казанцева обратилась в Преображенский суд Москвы с ходатайством об освобождении супруга от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Однако с тех пор суд восемь раз откладывал заседание по различным причинам, главным образом из-за занятости судьи в других процессах. Наконец 19 января прокурор попросил выяснить, на какой стадии находится второе дело Игоря Кокунова в Таганском суде Москвы. Вечером того же дня его рассмотрение было возобновлено.

Это дело связано с вымогательством (ч. 3 ст. 163 УК РФ) $3 млн у владельца и гендиректора ПАО «Первый московский часовой завод» (ПМЧЗ) Сергея Ксенофонтова. Вторым обвиняемым по этому делу проходит решальщик Дмитрий Гольдберг, который дал в суде показания на Васю Бандита, назвав его организатором преступления.

ПАО «Первый московский часовой завод» было открыто еще в 1930 году и выпускает такие известные в СССР и России марки часов, как «Победа», «Штурманские» (их брал с собой в полет Юрий Гагарин), Sekonda и Romanoff.

Как следует из материалов дела, решальщик Гольдберг познакомился с Васей Бандитом в 2005 году. Знакомство состоялось якобы по просьбе директора ПМЧЗ, который с помощью решальщика пытался погасить конфликт с деловыми партнерами.

С помощью авторитетного Васи Бандита конфликт вскоре был улажен, а владелец часового завода в благодарность передал вору в законе Mercedes S-класса, после чего также согласился выплачивать ему ежемесячно $10 тыс.

Однако спустя несколько месяцев сумма оплаты возросла до $25 тыс.— господин Ксенофонтов согласился и на это. Деньги он передавал в рублях через посредника Гольдберга 20-го числа каждого месяца, при этом «зарплата» самого решальщика составляла $5 тыс., которые выплачивались дополнительно.

Как сообщали источники “Ъ”, выплаты за «крышу» продолжались и когда Вася Бандит в 2008 году снова оказался за решеткой, а потом и получил срок за рэкет. Однако, когда уголовник освободился, господин Ксенофонтов решил выйти из-под его «опеки», предложив вору в законе отступные в размере $1 млн. Однако уголовника эта сумма не удовлетворила, и он, как говорится в материалах расследования, потребовал через решальщика выплатить ему $3 млн либо переписать 1 тыс. кв. м площадей предприятия.

Владелец часового завода в ответ на новые требования Васи Бандита вначале предложил тому четыре квартиры — одну в Москве и три в сочинском элитном жилищном комплексе «Золотой меридиан», которые был готов переписать на сына вора в законе. Однако затем передумал и обратился в правоохранительные органы.

Вася Бандит вину в вымогательстве категорически отрицал, утверждая, что решальщик Гольдберг больше десяти лет обманывал господина Ксенофонтова, получал у бизнесмена деньги, прикрываясь его именем, а сам присваивал их. «Гольдберг несколько раз менял показания. То утверждал, что, когда Кокунов сидел в колонии, он привозил ему деньги и клал под какой-то камень, то утверждал, что полученные от бизнесмена деньги он хранил у себя дома в сейфе и их украли, то признавался, что оговорил Кокунова. Поэтому его показания вряд ли стоит считать достоверными»,— заявила “Ъ” госпожа Казанцева. Она добавила, что сам потерпевший Ксенофонтов в ходе процесса над Гольдбергом в суде заявлял, что не имеет претензий к Васе Бандиту и допускает, что его оговорили.

Дело в Таганском суде, в рамках которого Игорю Кокунову была избрана подписка о невыезде, слушалось параллельно с первым делом. Когда же Вася Бандит скрылся, суд не стал объявлять его в розыск (решение об этом принял Мособлсуд), а просто выделил дело в отдельное производство и приостановил. Что касается Дмитрия Гольдберга, то 7 апреля 2022 года он был приговорен к семи годам колонии и уже освободился условно-досрочно.

Следующее слушание по делу Игоря Кокунова пройдет в Таганском суде 21 января. Ожидается, что в этот день суд рассмотрит вопрос об изменении Васе Бандиту меры пресечения.

Адвокат Игоря Кокунова выразила сомнения, что подсудимого, который вот уже несколько месяцев не выходит из больницы «Матросской Тишины», смогут при его состоянии здоровья конвоировать на процесс.

Кроме того, Мария Казанцева заявила, что намерена ходатайствовать об отводе судьи Светланы Спицыной, которая приняла решение о возобновлении дела. Адвокат отметила, что изначально дело Кокунова и Гольдберга слушала судья Софья Прохорова, которая и должна продолжать процесс. Также, по мнению госпожи Казанцевой, Васю Бандита не могут судить за вымогательство, так как Албания дала разрешение на его выдачу исключительно для привлечения к уголовной ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии». «При этом в день экстрадиции Конституционный суд Албании признал эту выдачу незаконной»,— заявила “Ъ” адвокат. Она отметила, что ее подзащитный в случае, если будет осужден по новому делу, не сможет отбывать срок, так как возникшие у него осложнения после инфарктов и инсультов требуют длительного лечения в условиях стационара.

Мария Локотецкая