Васе Бандиту зачли историю болезни

Суд в Подмосковье 16 сентября приговорил к почти минимальному сроку — восьми годам двум месяцам колонии особого режима — вора в законе Игоря Кокунова (Вася Бандит), признав его виновным в занятии высшего положения в криминальной иерархии. В свое время «законник» попытался скрыться за границей, но был выдан Албанией. 61-летний фигурант тяжело болен и накануне приговора даже был отпущен из СИЗО под домашний арест, где и будет дожидаться вступления судебного решения в силу. Защита надеется, что в дальнейшем он сможет избежать отсидки из-за проблем со здоровьем.

Игорь Кокунов (Вася Бандит)

Фото: Следственный комитет России

Рассмотрение дела 61-летнего Игоря Кокунова, которого в свое время называли одним из самых влиятельных в столичном регионе воров в законе, началось в Мособлсуде еще в апреле 2021 года. Однако в феврале 2022 года процесс был приостановлен, поскольку находившийся под домашним арестом фигурант сбежал из дома в Подмосковье, срезав электронный браслет.

По данным источников “Ъ”, имеющий серьезные проблемы со здоровьем Игорь Кокунов какое-то время лечился в немецкой клинике «Шарите», где ему, в частности, сделали полное переливание крови, а затем пытался получить гражданство Турции. Потерпев неудачу, он планировал перебраться в Черногорию, однако летом 2023 года его задержали на КПП с Албанией, которая и выдала его России 30 октября 2024 года.

В ноябре разбирательство в Мособлсуде возобновили, однако уже в марте 2025 года адвокат и одновременно гражданская жена Игоря Кокунова Мария Казанцева ходатайствовала о проведении подсудимому судебно-медицинской экспертизы.

Защитник апеллировала к тому, что в последнее время в условиях СИЗО здоровье фигуранта сильно пошатнулось и он не может содержаться под стражей.

Как рассказала “Ъ” госпожа Казанцева, еще до бегства Игорь Кокунов, страдающий ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, пережил три инсульта за полгода (а в настоящее время — уже пять), а также два инфаркта, у него установлено десять стентов. «Также у него наблюдаются огромные проблемы со зрением и ногами — он практически ослеп, в суд возили на инвалидном кресле»,— добавила адвокат, отметив, что после экстрадиции ее муж практически не покидал больницу «Матросской Тишины».

Судья Александр Козлов просьбу о проведении судмедэкспертизы удовлетворил, после чего Вася Бандит был освидетельствован в ГКБ им. А. К. Ерамишанцева (бывшая 20-я горбольница), где имеется тюремный блок. 11 апреля комиссия врачей пришла к выводу, что фигурант не может содержаться в СИЗО, поскольку страдает тяжелой формой «сахарного диабета второго типа с наличием диабетической препролиферативной ретинопатии (заболевание сетчатки глаза.— “Ъ”)», а имеющиеся у него осложнения требуют длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара.

Однако, поскольку заключения специалистов именно этого медучреждения уже ранее дважды приводили к тому, что Васе Бандиту суды смягчали меру пресечения, выводы врачей вызвали сомнения у прокурора.

Гособвинитель ходатайствовал о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы Игоря Кокунова, которая была назначена в бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы. Но и там 6 сентября медики пришли к аналогичному выводу, констатировав, что имеющаяся у Васи Бандита болезнь включена в установленный правительством Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

В результате судья Александр Козлов постановил освободить фигуранта под домашний арест в подмосковном доме его супруги в Чехове. Сразу же после этого прошли прения сторон, в ходе которых прокуратура потребовала признать подсудимого виновным по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и приговорить его к десяти годам колонии особого режима со штрафом 1 млн руб.

По материалам дела, проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов, Игорь Кокунов с 1993 года осуществлял координацию действий организованных преступных групп, создавал и поддерживал связи между ними и «иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии», принимал непосредственное участие в воровских сходках с целью раздела сфер криминального влияния и преступных доходов. При этом участники группировки самого Васи Бандита «с целью финансирования своей преступной деятельности», по данным Следственного комитета России, совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия и организовывали нелегальный бизнес.

Защита просила подсудимого оправдать. Адвокат Мария Казанцева отмечала, что вмененная в вину Игорю Кокунову статья появилась в УК РФ лишь в 2019 году, когда он по состоянию здоровья «уже отошел от дел и ничего противоправного не совершал».

В случае если суд все же сочтет его вину доказанной, адвокат предложила ограничиться минимальным сроком в восемь лет, который предусмотрен ст. 210.1 УК РФ.

Для вынесения решения судье потребовалось меньше часа. Выйдя из совещательной комнаты, он назначил Игорю Кокунову совсем ненамного больше, чем просила защита,— восемь лет два месяца колонии особого режима без штрафа, постановив оставить фигуранта под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Покидая суд, госпожа Казанцева не исключила возможности подать апелляцию. Также она сообщила, что в дальнейшем намерена добиваться освобождения супруга от отбытия наказания, для чего уже на зоне ему придется пройти медосвидетельствование. Адвокат подчеркнула, что в свое время Игорь Кокунов покинул Россию именно потому, что «после серии перенесенных инсультов и инфарктов понимал: под стражей он просто не выживет».

По данным СМИ, после освобождения «законник» заехал в ресторан «Царская охота» на Рублевке отпраздновать свой выход из СИЗО.

Отметим, что освобождение из колонии по состоянию здоровья не редкость. Так, в марте 2024 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по этой причине освободил от отбытия срока 71-летнего криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), осужденного почти на десять лет за вымогательство. Находясь под стражей, он также практически ослеп.

До своего побега в 2022 году Вася Бандит был фигурантом сразу двух уголовных дел. Помимо занятия высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), которое рассматривал Мособлсуд, в Таганском районном суде столицы слушалось дело, где «авторитету» вместе с решальщиком Дмитрием Гольдбергом вменялось в вину вымогательство (ст. 163 УК РФ) $3 млн и недвижимости у Сергея Ксенофонтова — гендиректора и владельца ПАО «Первый московский часовой завод». По этому делу Игорь Кокунов находился под подпиской о невыезде. После его бегства рассматриваемое в районном суде дело было выделено в отдельное производство и приостановлено, а Дмитрий Гольдберг в апреле 2022 года был осужден на семь лет колонии. В этом случае Вася Бандит также вину отрицал. Однако суд пока не может дать ход этому делу, так как выдача Игоря Кокунова касалась лишь обвинения по «воровской» статье.

Мария Локотецкая