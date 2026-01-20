Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бивол претендует на звание лучшего боксера 2025 года по версии журнала The Ring

Американский журнал The Ring объявил номинантов на звание лучшего боксера 2025 года. В число претендентов вошел бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол.

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Также в список были включены американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли. Победитель станет известен 30 января — в Нью-Йорке пройдет ежегодная церемония The Ring Awards. В прошлом году лучшим боксером был признан украинец Александр Усик.

Прошедший в феврале матч-реванш между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым номинирован на звание «Поединок года». В том бою решением судей победу одержал Бивол.

Дмитрию Биволу 34 года. На его счету 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение. В апреле 2025 года боксер освободил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он отказался от защиты титула в поединке против американца Давида Бенавидеса, чтобы сосредоточиться на подготовке к третьему бою с Артуром Бетербиевым.

Таисия Орлова

«Пояс — это не цель, а средство к большим боям»

В матче против узбекского боксера Элшода Расулова (справа) на Всемирной летней универсиаде-2013 в Казани

В матче против узбекского боксера Элшода Расулова (справа) на Всемирной летней универсиаде-2013 в Казани

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В 2016 году Дмитрий Бивол в матче в Москве одолел доминиканца Феликса Валеру и стал «временным» чемпионом мира по версии WBA. Это был первый профессиональный титул спортсмена

В 2016 году Дмитрий Бивол в матче в Москве одолел доминиканца Феликса Валеру и стал «временным» чемпионом мира по версии WBA. Это был первый профессиональный титул спортсмена

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В матче против Феликса Валеры (слева) на арене «Мегаспорт» в Москве, 2016 год

В матче против Феликса Валеры (слева) на арене «Мегаспорт» в Москве, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В матче против американца Седрика Агнью в 2017 году

В матче против американца Седрика Агнью в 2017 году

Фото: Christian Petersen / Getty Images

В 2022 году в матче против мексиканца Сауля Альвареса (справа) боксер в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super

В 2022 году в матче против мексиканца Сауля Альвареса (справа) боксер в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super

Фото: Al Bello / Getty Images

Дмитрий Бивол перед матчем против Сауля Альвареса, 2022 год

Дмитрий Бивол перед матчем против Сауля Альвареса, 2022 год

Фото: Al Bello / Getty Images

На пресс-конференции перед матчем с Артуром Бетербиевым, 2024 год. Дмитрий Бивол проиграл матч по решению судей — это стало его первым поражением в 24 поединках

На пресс-конференции перед матчем с Артуром Бетербиевым, 2024 год. Дмитрий Бивол проиграл матч по решению судей — это стало его первым поражением в 24 поединках

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing / Getty Images

Во время подготовки к матчу-реваншу с Артуром Бетербиевым в 2025 году. Дмитрий Бивол выиграл матч-реванш и получил титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе

Во время подготовки к матчу-реваншу с Артуром Бетербиевым в 2025 году. Дмитрий Бивол выиграл матч-реванш и получил титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В матче против ливийского боксера Малика Зинада (справа) в 2024 году

В матче против ливийского боксера Малика Зинада (справа) в 2024 году

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Дмитрий Бивол победил Малика Зинада техническим нокаутом в 1-м раунде и защитил титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе

Дмитрий Бивол победил Малика Зинада техническим нокаутом в 1-м раунде и защитил титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

