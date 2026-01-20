Бивол претендует на звание лучшего боксера 2025 года по версии журнала The Ring

Американский журнал The Ring объявил номинантов на звание лучшего боксера 2025 года. В число претендентов вошел бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Также в список были включены американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли. Победитель станет известен 30 января — в Нью-Йорке пройдет ежегодная церемония The Ring Awards. В прошлом году лучшим боксером был признан украинец Александр Усик.

Прошедший в феврале матч-реванш между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым номинирован на звание «Поединок года». В том бою решением судей победу одержал Бивол.

Дмитрию Биволу 34 года. На его счету 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение. В апреле 2025 года боксер освободил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он отказался от защиты титула в поединке против американца Давида Бенавидеса, чтобы сосредоточиться на подготовке к третьему бою с Артуром Бетербиевым.

Таисия Орлова