Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» — инициативе президента США Дональда Трампа. Видео с моментом подписания опубликовал «Пул Первого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Telegram-канал «Пул Первого» Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета»,— сказал белорусский президент журналистам (цитата по БЕЛТА). Сообщение о том, что для постоянного членства в «Совете мира» необходимо внести $1 млрд, он назвал враньем.

19 января МИД Белоруссии сообщил, что Александр Лукашенко получил письмо от Дональда Трампа, в котором Белоруссии предлагается стать учредителем «Совета мира» — новой международной структуры, которая должна контролировать ситуацию в секторе Газа и содействовать миру в других регионах.

Белорусский МИД отметил, что инициатива Дональда Трампа может расширить полномочия в будущем и участвовать в «глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов».

Как писал Axios, присоединиться к инициативе США предложили лидерам 58 государств. Среди них и президент России Владимир Путин. В Кремле сообщили, что изучают детали инициативы.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Совету мира'' будет мало Газы».

Лусине Баласян