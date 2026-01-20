Свердловскому министру вынесли предупреждение за отсутствие данных о капремонте

Прокуратура выявила нарушения в деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, связанные с размещением данных о капитальном ремонте домов в системе ГИС ЖКХ, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что профильное министерство не разместило на портале ГИС ЖКХ сведения о предстоящем капитальном ремонте 266 домов, сроках его проведения и объеме работ. Также не была актуализирована региональная программа капитального ремонта в установленном порядке. Кроме того, несмотря на перенос сроков ремонта на более поздние даты, министерство не информировало граждан об этом весь 2025 год.

В ноябре 2025 года прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении замминистра Алексея Рубцова (в настоящий момент он занимает пост министра) по статье 13.19.1 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства).

Мировой судья судебного участка № 4 Верх-Исетского района признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде предупреждения. После вмешательства надзорного ведомства, выявленные нарушения были устранены, и все необходимые сведения были размещены в системе ГИС ЖКХ.

Напомним, предшественнику Рубцова Николаю Смирнову в середине декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил пять лет лишения свободы условно за получение взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ).

Полина Бабинцева