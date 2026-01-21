Офисы отстроились от затраты

Замедление темпов строительства и спроса на коммерческую недвижимость в целом привело к снижению себестоимости строительства офисов в частности. В 2025 году строительные, отделочные материалы и инженерное оборудование дорожали на 4,3–8,8% против 10,1–16% годом ранее. Однако складывающаяся макроэкономическая ситуация вряд ли позволит девелоперам снижать затраты на строительство бизнес-центров.

В 2025 году темпы роста себестоимости строительства офисной недвижимости замедлились. Так, используемые для этого стройматериалы выросли в цене на 6,2%, тогда как годом ранее — на 10,1%, говорится в исследовании Pridex, с которым ознакомился “Ъ”. Отделочные материалы подорожали на 8,8% против 12,9% годом ранее, инженерное оборудование — на 4,3% против 16%, уточняют аналитики. В целом стоимость строительства офисов в 2025 году выросла на 7%, в 2024 году — на 17%, подтверждают в IBC Real Estate.

С февраля 2022 года заметно подорожали стройматериалы, для стабилизации ситуации понадобилось несколько лет, констатирует управляющий партнер Pridex Александр Алейников. Одна из причин замедления темпов подорожания материалов и оборудования для строительства — низкие показатели инфляции производителей, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По данным Росстата, в январе—ноябре 2025 года индекс цен производителей составил всего 2,4%.

Охлаждение спроса на рынке недвижимости и, как следствие, снижение загрузки производств привели к замедлению роста цен на основную часть материалов и оборудования для строительства офисов, соглашается господин Алейников.

В 2025 году объем сделок в офисном сегменте Москвы сократился на 38% год к году, до 1,4 млн кв. м, следует из подсчетов IBC Real Estate. На этом фоне столичные девелоперы в прошлом году отложили ввод 693 тыс. кв. м офисных площадей, что является рекордом с 2015 года. Несмотря на это, объем ввода в этом году все равно снизится на 2,5%, до 893 тыс. кв. м (см. “Ъ” от 20 января).

Изменение цен на материалы для строительства офисов (%) Выйти из полноэкранного режима Категория В 2024 году В 2025 году Строительные материалы 10,1 6,2 Гипсокартон 4,7 4 Изоляционные материалы 8 8 Малярные материалы 10 5 Профили для ГКЛ 20 20 Расходники 9,8 -5 Фальшпол 10 8,5 Инженерное оборудование 16 4,6 Воздухоотводы 43 -1,5 Кабеленесущие системы 10 7 Кабельная продукция 10 5 Кондиционирование 25 15 Трубная разводка и фитинги неметаллические 12 3 Трубная разводка и фитинги стальные 6 -0,5 Щитовое оборудование 15 7 Электрика и ЭУИ 18 2 Отопление 5 5 Отделочные материалы 12,9 8,8 Керамогранит 15 10 Напольные покрытия 10,1 без изменений Осветительное оборудование 10 10 Потолочные системы 15 8 Сантехника 7 10 Стеклянные перегородки 20 15 Открыть в новом окне Источник:Pridex.

За 2025 год рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 20%, в результате чего зависимые от валюты позиции подешевели в рублевом эквиваленте, отмечает Александр Алейников. Например, расходные материалы (буры, сверла) в 2025 года стали стоит на 5% меньше, чем год назад, трубная разводка и фитинги из стали — на 3,5%, воздуховоды и фасонные изделия — на 1,5%, следует из подсчетов Pridex. Сильнее всего в цене выросли пиломатериалы — на 20%, стеклянные перегородки и системы кондиционирования прибавили 15%, уточняют аналитики.

В то же время замедлились темпы роста цен на уже готовые офисы. По подсчетам NF Group, в 2023 году средневзвешенная цена продажи строящихся бизнес-центров Москвы выросла на 27% год к году, в 2024 году — на 19,4%, в 2025 году — на 6,8%, до 466 тыс. руб. за 1 кв. м.

В сегменте аренды офисов противоположная тенденция. По данным NF Group, в третьем квартале 2025 года средневзвешенная ставка аренды офисов класса А достигла 34,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 25% больше, чем в 2024 году. Годом ранее ставка выросла всего на 6% год к году, уточнили аналитики компании.

Ускорение темпов роста ставок было вызвано дефицитом офисных помещений, доступных для аренды.

В среднесрочной перспективе замедления роста себестоимости строительства не предвидится: ключевыми факторами к этому остаются дефицит рабочей силы, рост цен на материалы и оборудование, увеличение налоговой нагрузки, включая НДС, что будет и дальше оказывать давление на экономику девелоперских проектов, уверена руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова. Екатерина Белова ожидает, что в ближайшие годы рост себестоимости строительства офисов сохранится в пределах 5–10%.

