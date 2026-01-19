Офисы откладывают выход в свет

Объемы ввода офисной недвижимости на горизонте ближайших двух лет будут демонстрировать снижение: по итогам 2026 года в Москве появится на 2,5–4% меньше офисов, в 2027 году этот показатель сократится на 9–23%. Девелоперы откладывают запуск проектов из-за роста себестоимости строительства и отделки, дефицита рабочей силы и постепенно замедляющегося спроса. При этом арендные ставки и цены продажи офисных объектов вопреки охлаждению рынка продолжают расти.

Объем ввода офисной недвижимости в Москве по итогам 2026 года может достичь 893 тыс. кв. м — это на 2,5% меньше год к году, прогнозируют в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. Негативный тренд продолжится и в 2027 году, по итогам которого на офисном рынке российской столицы появится 813 тыс. кв. м недвижимости, что на 9% меньше год к году, добавляют консультанты.

Похожей динамики ожидают в консалтинговой компании IBC Real Estate: по ее данным, объем нового офисного строительства к концу 2026 году снизится на 4% год к году, до 718 тыс. кв. м. В 2027 году этот показатель сократится довольно существенно — на 23%, до 550 тыс. кв. м.

В этом и следующем году на рынок будут выходить проекты, запущенные три-четыре года назад, отмечает партнер консалтинговой компании CMWP Дмитрий Венчковский.

По его словам, в тот период помимо сдержанного спроса на офисную недвижимость, в отличие от текущего времени, не действовали многие государственные программы, которые сейчас активно стимулируют строительство бизнес-центров. В Москве одна из важных программ для девелоперов — строительство объектов, позволяющее увеличивать рабочие места: к таким относятся и офисные площади.

Еще одним фактором замедления объемов нового офисного строительства является перенос девелоперами сроков ввода в эксплуатацию 20–30% заявленных объектов, отмечает замдиректора департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов. Но на это влияют объективные причины. Девелоперы столкнулись с растущей себестоимостью строительства, затрат на отделку и дефицитом рабочей силы, поясняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Кроме того, добавляет Екатерина Белова, сроки ввода в ряде проектов задерживаются на фоне низкой заполненности бизнес-центров — выводить на рынок подобные объекты невыгодно для девелоперов в условиях роста налоговой нагрузки. Среди причин переносов сроков ввода Дмитрий Венчковский называет некорректные ожидания по срокам завершения проектов со стороны менее опытных девелоперов, которые стали активны на офисном рынке из-за программ мест приложения труда и комплексного развития территорий.

Тем временем спрос на офисную недвижимость тоже постепенно замедляется: по итогам 2025 года объем сделок сократился на 38% год к году, до 1,4 млн кв. м, в 2026 году этот показатель снизится до 1,25 млн кв. м, подсчитала Екатерина Белова.

Основным фактором такой динамики является переориентация девелоперов на строительство офисов без отделки — сейчас для арендаторов приоритетны опции, требующие наименьшего объема инвестиций для въезда, поясняет эксперт.

Сложившаяся конъюнктура приведет к росту доли свободных офисных площадей, констатирует Валентин Кусов. Однако даже в таких условиях арендные ставки в офисном сегменте в 2026 году могут вырасти на 5–6% год к году, а цена продажи — на 6–8%, прогнозирует партнер инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков.

Тем не менее, прогнозирует партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, объемы ввода могут вновь вернуться к росту уже в 2028 году, когда на офисном рынке Москвы появится 2 млн кв. м недвижимости, показатель увеличится более чем вдвое год к году. Впрочем, не все заявленные девелоперами проекты будут реализованы и введены в срок, уточняет эксперт.

