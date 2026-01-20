Подрыв оценили по всей строгости

В Москве военный суд вынес приговор Владимиру Головченко и Ивану Паскарю. По данным следствия, в апреле 2024 года они подорвали машину бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, перешедшего на российскую сторону. Потерпевший получил тяжелые ранения. Подсудимым назначили 26 и 24 лет лишения свободы соответственно.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу 42-летнего Владимира Головченко и 31-летнего Ивана Паскаря. Они, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их незаконном изготовлении (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Головченко получил 26 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии строгого режима, Паскарь — 24 года (первые пять лет в тюрьме). Также суд назначил Головченко и Паскарю штрафы — 1,4 млн и 700 тыс. руб. соответственно. Изъятые у Головченко $41,5 суд решил ему не возвращать до того момента, пока он не выплатит штраф.

Преступление было совершено 12 апреля 2024 года. В тот день на Коровинском шоссе столицы был взорван внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову. Самодельное взрывное устройство, заложенное под днищем автомобиля, сработало в тот момент, когда водитель завел двигатель. Господин Прозоров получил ранения рук и ноги, взрывная волна повредила две припаркованные рядом машины. Материальный ущерб оценили в 5 млн руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дело было возбуждено по статье о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ), позже квалификация преступления была изменена на теракт. Сам потерпевший сразу же заявил, что за взрывом стоят его бывшие коллеги. Василий Прозоров — экс-офицер украинской спецслужбы, сотрудничавший с российскими силовиками. Пять лет назад он перешел на сторону России и дал большую пресс-конференцию, где рассказал о связях СБУ с ЦРУ и преступлениях украинской спецслужбы. В Москве перебежчик издал книгу, выступает на телевидении в качестве эксперта и ведет Telegram-канал.

По версии обвинения, за преступлением стоят «лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, являющиеся сотрудниками СБУ», которые решили организовать теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации на российской территории.

Владимира Головченко сотрудники ФСБ задержали 16 апреля 2024 года. По материалам дела, он по указанию куратора из СБУ получил компоненты для создания взрывного устройства и 9 апреля 2024 года заминировал автомобиль Василия Прозорова. Компоненты для бомбы под видом небольшого набора косметики доставили из Польши. Радиоуправляемое взрывное устройство было не очень мощным, поэтому, чтобы при его срабатывании жертва погибла, от Владимира Головченко требовалось заложить бомбу непосредственно под водительское сиденье внедорожника, но ему этого сделать не удалось.

После взрыва фигурант сразу улетел в Киргизию, где его и задержали, а затем передали России. ГСУ СКР по Москве предъявило задержанному обвинение, он был арестован. После этого ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ и Молдавии Ивана Паскаря, который, по данным следствия, в качестве курьера доставил из-за рубежа компоненты бомбы.

Также по обвинению в подрыве машины с господином Прозоровым заочно арестовали и объявили в международный розыск граждан Украины Максима Чупруна и Ярослава Хрестина. Они, по материалам дела, находясь на территории Польши, передали исполнителям взрывчатку.

Напомним, 18 августа 2025 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил еще одного фигуранта этого уголовного дела Ростислава Журавлева к 16 годам лишения свободы. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство. Роль Журавлева, по материалам дела, заключалась в том, что он осуществил видео- и фотосъемку подъезда, в котором проживал потерпевший, и отправил их Владимиру Головченко, а также перечислил при подготовке теракта Ивану Паскарю около 10 тыс. руб.

Головченко вину признал. Паскарь претензии следствия отвергал, утверждая, что «обвинение голословно» и предъявлено под давлением «общественного резонанса от происшедшего».

После судебного заседания адвокат Ивана Паскаря Муслим Джамалутдинов заявил “Ъ”, что считает приговор необоснованным и несправедливым и намерен его обжаловать. По словам защитника, Ивана Паскаря использовали втемную: его роль в преступлении заключается только в том, что он перевез посылку. По словам господина Джамалутдинова, такие рейсы Паскарь совершал регулярно, это было его работой. Перевезенных пакетов были тысячи, он не мог знать о содержании каждого. Также адвокат отметил, что Головченко подтвердил в суде, что Паскарь не знал о содержимом посылки.

Ефим Брянцев