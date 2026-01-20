Владимир Зеленский фактически отказался от встречи с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что не поедет в Давос. Он намерен остаться в Киеве по причине сложной ситуации в энергетике. Однако решение может быть изменено, если на швейцарском курорте состоится реальное подписание важных соглашений. Ранее СМИ сообщали, что при личном участии двух лидеров будет заключен экономический договор по восстановлению страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс по Украине вновь остановлен.

Можно рискнуть сказать, что Владимир Зеленский впервые после исторического прошлогоднего конфликта в Овальном кабинете не то чтобы выступил против Дональда Трампа, но, скажем так, достаточно резко ему возразил. Соответственно, президент Украины поддержал Европу в ситуации вокруг Гренландии. Судя по всему, он отверг предложение присоединиться к Совету мира, в частности по причине присутствия там России и Белоруссии. Как отметил украинский лидер, «США не смогли остановить Владимира Путина». Зеленский заявил, что поедет в Давос только в случае, если там будет что подписывать. Сейчас «почти готовы» три важных документа.

Наверное, имеются в виду соглашение о гарантиях безопасности Украине, план процветания по восстановлению страны и некий вариант ресурсной сделки. То есть военная и политическая поддержка в обмен на высоколиквидные активы. Как известно, ранее Трамп обвинил Зеленского в том, что он — главное препятствие к миру. Тем не менее встречи делегаций продолжались, но сейчас многое указывает на то, что так называемый мирный план Трампа из 20 пунктов, скажем мягко, не совсем актуален. Ранее считалось, что камень преткновения — территориальный вопрос, а также те самые гарантии безопасности. Как бы то ни было, компромисс не найден.

Теперь главная интрига — это ответ Трампа. На самом деле глава Белого дома находится в очень непростом положении: он вступил в войну на несколько фронтов. Союзники не столь безобидны, как это может показаться на первый взгляд. Пример тому — соглашение о сотрудничестве Канады и Китая о взаимном снижении пошлин. К слову, Пекин очень недоволен ситуацией вокруг Гренландии. Товарищ Си Цзиньпин всегда готов помочь Старому Свету, пусть и не бесплатно, особенно Франции, которую он, как считается, очень любит.

Трамп не всесилен: файлы Эпштейна по-прежнему нависают над ним, на Ближнем Востоке еще ничего не решено, а в ноябре состоятся выборы в Конгресс с перспективой импичмента, которая также остается в повестке дня. Кроме того, конфликт с Америкой консолидирует Европу, заставляя ее вспоминать о былом величии. Как бы наш земной шар не распался на много разных Советов мира под предводительством многочисленных вождей, которые хотят править этим самым советом пожизненно. Но вернемся к главной теме — Украине. Похоже, мир в очередной раз откладывается, а военный сценарий выдвигается на первое место. Когда все закончится, сказать сложно: может быть, давосский форум станет поворотным в этом вопросе, а может быть, и нет.

Дмитрий Дризе