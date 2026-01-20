Суд взыскал с бывшего депутата Курской облдумы Васильева более 4 млрд руб

По итогам закрытого судебного заседания Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России к бывшему депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, приговоренному к 5,5 года колонии по делу о фортификациях. По решению суда Васильев должен выплатить в доход государства более 4,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Васильев

Фото: Личный архив Максима Васильева Максим Васильев

Фото: Личный архив Максима Васильева

В порядке солидарной ответственности суд также взыскал с Васильева государственную пошлину в размере 900 тыс. руб. в доход бюджета Курска. Решение суда может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе.

В декабре 2025 года Ленинский районный суд Курска признал Максима Васильева виновным в хищении 152,8 млн руб. с использованием служебного положения. Васильева приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В 2022 году Васильев договорился с генеральным директором «Корпорации развития Курской области» о строительстве фортификаций в Глушковском районе города. Однако фигурант потратил полученные по контракту деньги на личные нужды и на взятки сотрудникам региональной администрации.

Сегодня адвокат Максима Васильева подал апелляционную жалобу на приговор суда. Как заявлено в картотеке районного суда Курска, жалоба еще не принята к производству.