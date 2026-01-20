Такси на Ставрополье оказалось дешевле среднего по стране

Аналитики РИА Новости изучили данные Единой межведомственной информационно-статистической системы и выяснили: в конце 2025 года жители Ставропольского края платят за километр поездки в такси менее 30 руб. Средний показатель по России превышает 50 руб. за километр. Ставрополье держится на одном уровне с Белгородской и Орловской областями. Из республик СКФО сопоставимые цены предлагает Карачаево-Черкесия.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Северный Кавказ лидирует по доступности. В Ингушетии километр обходится всего в 18 руб., в Чечне — 25,6 руб. Эти регионы показывают самые низкие тарифы не только в округе, но и по всей стране. Более 50 субъектов РФ остаются ниже среднего: Алтайский край — 44,77 руб., Оренбургская область — 35,8 руб., Краснодарский край тоже входит в бюджетный сегмент.

Дорогие поездки характерны для арктических и северных территорий. Ненецкий АО бьет рекорд — 170 руб. за километр. Ямало-Ненецкий АО следует за ним с 155 руб, Чукотка — 125 руб. Такие цифры объясняют высокими затратами на автопарк, климатом и редкостью пассажиров.

Низкий тариф на километр не гарантирует общую дешевизну. По данным «Чек Индекс», средний чек в Ставропольском крае в декабре 2024 года вырос до 590 руб. — плюс 12% к декабрю 2023-го и 2% к ноябрю. По России чек составил 601 руб. Рост провоцируют длинные маршруты, новогодний пик спроса и алгоритмы агрегаторов с динамическими наценками.

В 2026 году рынок такси ждет турбулентность. Вступают новые правила локализации машин, растут штрафы за нелегалов, усиливается контроль лицензий и безопасности. Перевозчики перекладывают расходы на клиентов, агрегаторы меняют формулы ценообразования. Автовладельцев, включая таксистов, ударят удорожанием техосмотра, запчастей и страховок. Аналитики прогнозируют: расценки Ставрополья постепенно выровняются с общероссийской нормой.

Станислав Маслаков