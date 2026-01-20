Продать нельзя ликвидировать

Учредитель ООО «СЗ "Краснообск.Монтажспецстрой"» (КМС) Виктор Плахотников заявил, что ликвидирует компанию и не планирует больше строить жилые дома. Часть сотрудников предприятия останется в штате управляющей компании, которая обслуживает ранее возведенные комплексы, другие будут уволены. На данный момент в списке на высвобождение около 20 человек. Как рассказали «Ъ» эксперты рынка недвижимости, девелопер отказался продать компанию, чтобы сохранить ее статус — одной из самых надежных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из самых стабильных новосибирских девелоперов — СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» — решил сменить строительство на управление недвижимостью

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Один из самых стабильных новосибирских девелоперов — СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» — решил сменить строительство на управление недвижимостью

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», созданное в Новосибирске в 1995 году для строительства жилья ООО «Специализированный застройщик "Краснообск.Монтажспецстрой"» (КМС), будет ликвидировано в октябре 2026 года. Заявление о прекращении деятельности по решению учредителей было подано в налоговую службу в ноябре 2025 года. Основатель компании Виктор Плахотников пояснил закрытие ООО так: «Не вижу перспективы сегодня что-то строить, у людей нет средств покупать жилье, одновременно с этим растут расходы на его строительство».

КМС по итогам 2005-2025 годов занял 11 место в рейтинге по объему ввода жилья в Новосибирской области. За это время компания ввела в регионе 614 тыс. кв. м. По данным сайта ЕРЗ.РФ, в 2025 году застройщик сдал 8,7 тыс. кв. м жилья. Последний жилой дом девелопер сдал в сентябре прошлого года. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО «СЗ "КМС"» получило доходы в объеме 1,06 млрд руб., чистую прибыль — 639,45 млн руб. Виктору Плахотникову принадлежат 47%, по 17,5% — Дмитрию Кайкову. Ивану Ситнику и Николаю Филипенко.

«Часть сотрудников продолжит работать в управляющей компании, которая занимается обслуживанием построенного ранее фонда, другие будут уволены. На данный момент в списке на высвобождение около 20 строителей»,— прокомментировал Виктор Плахотников. В настоящий момент компанией завершены все проекты, а также выполнены взятые ранее обязательства по контрактам. Владелец предприятия намерен сосредоточиться на другой деятельности — управлением недвижимостью.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что основатель КМС, несмотря на стабильные финансовые показатели, не стал обсуждать продажу бизнеса. «Вероятно, продажа не обсуждалась по причине того, что собственник намерен сохранить рейтинг компании. Это одно из самых стабильных предприятий региона, которое строило дома без привлечения проектного финансирования, на собственные средства»,— рассказал эксперт.

По оценке аналитика, в Новосибирске сегодня из-за низкого спроса около 30% застройщиков нарушают сроки ввода. В связи с этим он прогнозирует уход с рынка в 2026 году еще нескольких строительных компаний. «Часть обанкротится, часть перейдет под управление к более крупным игрокам»,— считает Сергей Николаев.

«Времена действительно сложные, процесс исхода будет мощным. Если такие опытные люди уходят с рынка, то что говорить о более мелких застройщиках»,— отмечает глава строительного холдинга «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

В 2025 году застройщики Новосибирской области сдали 2,42 млн кв. м жилья, в 2024-м — 2,63 млн кв. м, в 2023-м — более 3 млн кв. м жилья. Спад в министерстве строительства региона объяснили, прежде всего, падением ипотечного кредитования. Число соответствующих договоров в прошлом году сократилось на 38%.

Эпоха дешевого кредитования и ажиотажного спроса закончилась, считают опрошенные участники рынка. В новых условиях маржинальность проектов едва достигает 5–10%, а ставки по проектному финансированию выросли до 10,8%, что значительно превышает отраслевую рентабельность. В ситуации снижения ликвидности на рынке девелоперы вынуждены отказываться от реализации проектов, сокращая объемы ввода и фокусируясь на управлении затратами.

Лолита Белова