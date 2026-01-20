Компания «РТ-Капитал» подала иск к «Крыльям Советов» на 145,6 млн рублей

Дочерняя структура «Ростеха» «РТ-Капитал» подала иск о взыскании 145,6 млн рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 19 января. На данный момент иск не принят к производству.

В январе 2025 года «РТ-Капитал» направил в арбитражный суд Москвы заявлении о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере 897 млн рублей. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. В структуре «Ростеха» заявили, что компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло команде продолжать выступление в первом дивизионе страны.

В июле суд взыскал с «Крыльев Советов» 923 млн рублей (в эту сумму входят как основной долг, так и проценты). Клуб обжаловал это решение, однако апелляция была отклонена.

В декабре 2025 года «Крылья Советов» выплатили компании 535 млн рублей. Председатель совета директоров команды Дмитрий Яковлев говорил журналистам, что полностью закрыть долг перед «РТ-Капитал» планируется до конца января–начала февраля.

Таисия Орлова