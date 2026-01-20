Лавров допустил, что Дания хочет отобрать земли посольства РФ для гренландцев

Возможно, власти Дании хотят отобрать земли у посольства России в Копенгагене, чтобы переселить туда граждан Гренландии. Такое предположение сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я думаю, это как-то связано с Гренландией. Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то и не хватает территории, помещений. Не могу сказать»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал угрозы властей Дании изъять территории, на которых расположены здания российского посольства в Копенгагене.

Угрозы мэрии Копенгагена забрать земли у посольства России министр назвал «дипломатическим хамством». «Я не думаю, что получится у этих датских бюрократов таким грубейшим образом создать прецедент, который затронет многие другие ситуации»,— сказал он.

Об угрозах властей Дании изъять земли российского посольства в Копенгагене сегодня заявил посол России Владимир Барбин. По его словам, датское правительство уже сократило численность дипмиссии, прекратив работу торгпредства и ограничив деятельность Российского центра науки и культуры.