США ведут переговоры о переходе лагеря Эль-Холь под контроль властей Сирии

Возглавляемая США коалиция ведет переговоры о передаче сирийским властям контроля над лагерем Эль-Холь на северо-востоке Сирии, где содержатся женщины и дети из семей боевиков ИГ (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом пишет Reuters со ссылкой на три сирийских источника.

Неназванный сирийский чиновник заявил агентству, что переговоры были сосредоточены на плавной передаче контроля от курдских сил безопасности, чтобы избежать любых угроз безопасности или побега заключенных.

Лагерь беженцев Эль-Холь, созданный в 2019 году. находится на северо-востоке Сирии и контролируется сирийскими курдами. В лагере проживает около 27 тыс. человек, из них около 15 тыс. — сирийцы, остальные — граждане 42 иностранных государств.

