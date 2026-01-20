За неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 18,2%

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 25,4 тыс. случаев ОРВИ, что на 18,2% выше показателя предыдущей недели, но ниже среднего многолетнего уровня на 13% сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, рост числа заболевших в начале года связан с возвращением людей к работе и учебе после каникул, а также с более активным обращением населения за медицинской помощью при появлении симптомов респираторных заболеваний.

В ходе лабораторного мониторинга выявлены вирусы гриппа, covid-19, РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы и прочие возбудители.

Полина Бабинцева