Прокуратура на Ставрополье помогла ветерану СВО получить льготную землю

Прокуратура Ипатовского района Ставропольского края добилась от администрации муниципалитета реализации меры соцподдержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В администрацию района с заявлением о предоставлении льготного земельного участка обратился ветеран боевых действий. На его заявление никто так и не отреагировал.

Прокуратура внесла представление, после чего участнику СВО предоставили земельный участок.

Мария Хоперская