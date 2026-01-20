Прокуратура на Ставрополье помогла ветерану СВО получить льготную землю
Прокуратура Ипатовского района Ставропольского края добилась от администрации муниципалитета реализации меры соцподдержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В администрацию района с заявлением о предоставлении льготного земельного участка обратился ветеран боевых действий. На его заявление никто так и не отреагировал.
Прокуратура внесла представление, после чего участнику СВО предоставили земельный участок.