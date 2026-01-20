В бюджет Петербурга поступило 900 млн рублей от туристического налога

В 2025 году, по оперативным данным, туристический налог принес в бюджет Санкт-Петербурга 902 млн рублей, сообщили «Ъ Северо-Запад» в правительственном комитете финансов. Ранее в Смольном рассчитывали, что в городскую казну поступит 1,1 млрд рублей, однако во время осенней корректировки бюджета ожидания снизили до 884 млн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков рассказал ТАСС, что город стал одним из лидеров среди регионов. От введения дополнительного налога, по словам депутата, регионы всего заработали около 5 млрд рублей.

Туристический налог взимают с отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, включенных в реестр классифицированных средств размещения, с 1 января 2025 года. Налог стал заменой курортного сбора, который собирали с гостей города: в 2024 году в петербургскую казну поступило 776,47 млн рублей.

В 2026 году налоговая ставка составляла 1%. В текущем году до 31 марта и с 1 октября по 31 декабря включительно она останется на том же уровне. В активный туристический сезон, с 1 апреля по 30 сентября, увеличится до 2%. По прогнозам Смольного, в 2026 году город пополнит бюджет на 1,2 млрд рублей.

Надежда Ярмула