Посол РФ заявил об отказе Дании от товаров оставшихся на российском рынке фирм
Дания бойкотирует продукцию компаний, которые не уходят с российского рынка. Об этом сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
Посол России в Дании Владимир Барбин
Фото: Посольство РФ в Дании
«Датские власти последовательно ужесточают меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны»,— рассказал господин Барбин в интервью ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, как санкционная политика Дании влияет на поставки продукции, например, Lego и часов Skagen в РФ.
По словам дипломата, немногочисленные датские фирмы, которые «мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме» со стороны властей страны. В этих условиях, убежден Владимир Барбин, торгово-экономические отношения Москвы и Копенгагена продолжат деградировать.