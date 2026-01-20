Посол РФ заявил об отказе Дании от товаров оставшихся на российском рынке фирм

Дания бойкотирует продукцию компаний, которые не уходят с российского рынка. Об этом сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Посол России в Дании Владимир Барбин

«Датские власти последовательно ужесточают меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны»,— рассказал господин Барбин в интервью ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, как санкционная политика Дании влияет на поставки продукции, например, Lego и часов Skagen в РФ.

По словам дипломата, немногочисленные датские фирмы, которые «мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме» со стороны властей страны. В этих условиях, убежден Владимир Барбин, торгово-экономические отношения Москвы и Копенгагена продолжат деградировать.