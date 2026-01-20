Концерн «Калашников» покажет два новых дрона на выставке в Абу-Даби

Оборонный концерн «Калашников» впервые представит два модернизированных коптера на VII Международной выставке беспилотных систем и тренажеров выставке UMEX-2026 в Абу-Даби (ОАЭ) 20-22 января. Новые беспилотные летательные аппараты (БЛА) называются «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Голиаф 2.0» Фото: Концерн «Калашников» «Каракурт 2.0» Фото: Концерн «Калашников»

«Оба комплекса осуществляют поиск, обнаружение, идентификацию и сопровождение статичных и движущихся целей. Они оснащены помехозащищенной системой радиосвязи с интегрированными алгоритмами шифрования и псевдослучайной перестройки рабочей частоты, что позволяет вести разведку в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы»,— говорится в сообщении.

Модуль оптико-электронной разведки «Голиаф 2.0» оснащен дневной камерой высокого разрешения с широкоугольным и теле- объективом, телевизионной камерой с высокой тепловой чувствительностью и трехосевым гиростабилизированным подвесом. Комплекс снабжен системами обхода препятствий и предупреждения об угрозах со стороны других БЛА.

«Каракурт 2.0» небольшого размера может быть размещен на элементах экипировки или в рюкзаке военнослужащего. «БЛА оснащен модулем оптико-электронной разведки с дневной камерой высокого разрешения и тепловизионной камерой с высокой тепловой чувствительностью, который находится на двухосевым гиростабилизированном подвесе»,— добавили в концерне. Боевой расчет может осуществлять воздушную разведку непрерывно на протяжении всего срока выполнения задачи за счет быстрой замены аккумулятора. Он запускается из транспортно-пускового контейнера.

Напомним, концерн выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) 2025 года в полном объеме и точно в срок. По словам гендиректора предприятия Алана Лушникова, контракты по ряду позиций, несмотря на кратно возросшие объемы, были выполнены досрочно.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.