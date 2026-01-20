У главы Приморско-Ахтарского района Кубани Бондаренко прошли обыски

Правоохранители провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Мероприятия связаны с нарушениями при строительстве социального объекта, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, речь идет о строительстве в рамках национального проекта «Демография». Стоимость объекта оценивалась в 2 млрд руб. Подробности дела неизвестны, правоохранительные органы официально не сообщали об обысках.

Согласно информации с сайта Приморско-Ахтарской администрации, должность главы района занимает Максим Бондаренко. Он занял пост в 2018 году и курирует вопросы благосостояния местных жителей, развития социальной инфраструктуры и санитарно-курортного комплекса.

Никита Черненко