Мода в движении

Во Флоренции завершилась ярмарка мужской моды Pitti Uomo 109, которая в этом году проходила с 13 по 16 января под слоганом In Motion — «В движении»: к новым высотам, решениям, направлениям и, как надеются организаторы, к лучшему будущему. На протяжении трех дней в крепости Фортецца-да-Бассо более 750 брендов представили свои коллекции сезона осень-зима 2026/27.

Фото: WWD / WWD / Getty Images

Новый силуэт Hed Mayner

Дизайнер из Израиля Хед Майнер обычно показывает свои коллекции в Париже, но в этом году принял решение пойти на риск и провести шоу во Флоренции — на главной мужской ярмарке мира Pitti Uomo. Результат превзошел ожидания: в том числе и самого дизайнера. Ранее прославившийся достаточно объемными формами и силуэтами без намека на конкретный гендер Майнер благодаря Pitti открыл себя новую сторону тейлоринга — ту, которая не прячет фигуру, а, наоборот, подчеркивает ее.

Hed Mayner Фото: uomo.pittimmagine.com

Отсюда в его коллекции приталенные пальто и жакеты с широкими квадратными плечами, которые он предлагает носить с брюками с крупными пайетками или из металлизированной кожи. Платья из бархата с американской проймой и плиссированные юбки из замши Майнер предлагает носить с верхней одеждой, которая говорит сама за себя: от строгих пальто до объемных кожаных курток со спущенным плечом и уютных шуб из искусственного меха.

Ренессанс костюма Soshiotsuki

Одним из главных событий ярмарки стал первый показ вне Азии победителя премии LVMH для молодых дизайнеров 2025 года — японца Соши Отсуки и его именного бренда. Отсуки обожает костюмы, он вырос в Токио во время экономического расцвета конца восьмидесятых, когда японцев называли главными модниками мира за любовь к элегантным костюмам-двойкам. Поэтому неудивительно, что в индустрии за его революционный подход к классическому тейлорингу его уже успели прозвать новым Джорджо Армани.

Soshiotsuki Фото: uomo.pittimmagine.com

Если в Париже он покорил жюри премии LVMH своим выверенным и интеллектуальным подходом к классическому костюму, где каждая деталь имеет значение, то во Флоренции дизайнер сделал ставку на цвет и фактуры. В коллекции появились бутылочно-зеленый, оранжевый и все оттенки серого, а к классическим костюмным тканям добавились велюр в крупный рубчик, кашемир, шерлинг и кожа.

Снежная буря SHINYAKOZUKA

Как выглядит ваша зимняя сказка? Этот вопрос задал себе дизайнер из Осаки, выпускник лондонской школы Central Saint Martins Шиня Козука, который впервые представил коллекцию в рамках ярмарки Pitti Uomo. Его показ — это поэтическая зарисовка о снежных зимах в Японии.

SHINYAKOZUKA Фото: uomo.pittimmagine.com

Отправной точкой стала простая белая перчатка, забытая прохожим на обочине дороги, и ее сказочное возвращение к владельцу. В коллекции — баланс удобных джинсов, уютного трикотажа и мягкого тейлоринга с предметами гардероба с характером и юмором: узоры со следами ботинок на снегу, огромные пушистые перчатки или фартуки с множеством карманов на все случаи.

Время парфюмов

Мода и индустрия красоты продолжают сближение. В этом сезоне впервые в выставке приняли участие парфюмерные бренды — многие из них прошли через медные трубы ярмарки красоты Pitti Fragranze. Среди участников — 14 марок из Швеции, Германии, Италии, Франции, Южной Кореи и Индии.

Фото: uomo.pittimmagine.com

Тенденция на ароматы как главную люксовую покупку была заметна на многих стендах Pitti Uomo. Если раньше в классической экономической теории мы привыкли говорить об «эффекте красной помады», когда клиенты в кризисное время не готовы покупать платье, но с радостью приобретают помаду марки, чтобы почувствовать себя увереннее, сегодня можно смело рассуждать о смене вектора на уникальные ароматы как ключевую люксовую покупку. Отсюда такое количество ароматов на стендах модных игроков: Стефано Риччи представили предпремьеру новой гаммы парфюмов, которая выйдет в апреле, а Брунелло Кучинелли дополнил свою коллекцию тремя новыми композициями.

Ретрофутуризм

Следующей осенью бренды делают ставку на ностальгию и ретро-маркетинг. Woolrich после покупки итальянской группой BasicNet вернулись на Pitti Uomo со стендом, посвященным 200-летней истории марки и ее культовым рекламным кампаниям с фирменной черно-красной клеткой.

Woolrich Фото: Stefania M. D'Alessandro / Getty Images
Paraboot Фото: uomo.pittimmagine.com
Фото: Pietro D'Aprano / WireImage
Guess Man Фото: uomo.pittimmagine.com

Paraboot вспомнили о своей уникальной каучуковой подошве и кампаниях 1970-х, прославляющих тех, кто работает стоя,— мастеров, почтальонов и фабричных рабочих. Аргентинская La Martina обратилась к спортивному наследию и первым поло для игроков, а Guess — к американской эстетике 1980-х, когда братья Марсиано запустили бренд денима в Лос-Анджелесе.