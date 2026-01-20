В Босфоре найдено тело, предположительно, российского пловца Свечникова

В Босфорском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщает IHA TV со ссылкой на морскую полицию. Там предположили, что речь идет о пропавшем российском пловце Николае Свечникове. Родственница Свечникова Алена Караман рассказала «РИА Новости», что его близких вызвали на опознание тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Свечников

Фото: @beswim__ Николай Свечников

Фото: @beswim__

В августе 2025 года 29-летний спортсмен участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. К октябрю найти пловца так и не удалось, после чего активные поиски Свечникова прекратили. Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва и потребовала возбудить уголовное дело. Мать Свечникова также обещала награду в 500 тыс. лир (около 940 тыс. руб.) тому, кто предоставит новую информацию о ее сыне.

Заплыв организовал Олимпийский комитет Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек из 81 страны.