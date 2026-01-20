Движение трамваев на улице Галактионовской восстановят после открытия метро «Театральная»

В Самаре восстановят движение трамваев на улице Галактионовской после открытия метро «Театральная». Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городском департаменте транспорта.

Движение трамваев на ул. Галактионовской на участке от ул. Полевой до ул. Красноармейской было закрыто из-за строительства метро в январе 2022 года. Спустя полтора года приостановили движение трамваев на этой же улице от ул. Красноармейской до ул. Венцека. В настоящее время электротранспорт следует в исторический центр города по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской и ул. Фрунзе.

Ранее сообщалось, что областные власти намерены за пять лет добиться двукратого увеличения пассажиропотока самарского трамвая.

Станцию метро «Театральная» должны ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Андрей Сазонов