Областные власти намерены за пять лет удвоить пассажиропоток самарского трамвая

Власти региона намерены увеличить к 2030 году среднесуточный пассажиропоток трамвая в Самаре со 108 тыс. до 200 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областного правительства Михаил Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для достижения целевого показателя планируется увеличить среднюю скорость наземного электротранспорта до 19 км/ч. При этом доля обособленных трамвайных путей в городе должна вырасти с 64% до 90%.

По словам господина Смирнова, по поручению губернатора сформирована стратегия развития транспорта в регионе, в том числе в части планов развития трамвайной инфраструктуры. «Для этого разработан план ремонта трамвайных путей, который учитывает реалии движения — в год их можно ремонтировать не более 10 км. Его первый этап предложено реализовать в 2026 году в пиковых точках нагрузки — улицы Ташкентская и Галактионовская. Параллельно предлагается обособить трамвайные пути, чтобы людям не было нужды ожидать трамвай буквально на проезжей части — надо довести этот показатель с нынешних 64% до 90%. В том числе для этого предлагается создать новые остановки островного или венского типа — всего более 150 единиц. Все предложения основаны на опыте крупневших мегаполисов»,— отметил глава регионального правительства.

Стоит отметить, что в настоящее время движение электротранспорта по ул. Галактионовской, где собираются реконструировать трамвайную инфраструктуру, временно приостановлено из-за строительства станции метро «Театральная».

Андрей Сазонов