Суд признал законность строительства кафе без согласия мэрии Невинномысска

Арбитражный суд Ставропольского края признал за компанией «Золотой фазан» право собственности на реконструированное кафе площадью 722,5 кв.м в Невинномысске, несмотря на трёхкратный отказ местных властей выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Спорный объект находится на улице Гагарина, 39Б. Компания владеет помещением площадью 514,2 кв.м и арендует земельный участок площадью 1483 кв.м до 2062 года.

В 2006 году городские власти выдали разрешение на строительство пристройки складского помещения и перепланировку кафе. В 2015 году администрация разрешила реконструкцию путём пристройки торгово-офисных помещений площадью 90,9 кв.м. Срок действия документа продлили до ноября 2017 года.

В 2017 году Невинномысский городской суд признал помещение самостоятельным зданием. На основании этого решения объект поставили на кадастровый учёт как нежилое здание с новым номером.

Компания трижды обращалась в администрацию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции в 2018 году, но получила отказ. Власти ссылались на отсутствие необходимых документов и несоответствие параметров построенного объекта проектной документации.

Администрация указала, что согласно разрешению на реконструкцию от 2015 года общая площадь здания должна составлять 605,1 кв.м, однако по техническому плану площадь объекта составляет 722,5 кв.м.

В 2020 году арбитражный суд Ставропольского края оставил без удовлетворения требования компании о признании отказа незаконным.

Не имея возможности зарегистрировать право собственности на объект, компания подала иск о признании права собственности. Суд установил, что истец законно владеет помещением с 1993 года на основании договора и дополнительного соглашения.

В ходе судебного разбирательства экспертиза показала, что реконструированный объект соответствует действующим градостроительным, строительным, противопожарным и санитарным нормам. Здание не создаёт угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушает права других лиц.

Суд пришёл к выводу, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых компания предпринимала меры.

В ходе разбирательства компания пояснила, что расхождение в площади связано с изменением методики расчёта. При подготовке проектной документации в 2006 и 2015 годах площадь определялась как сумма всех помещений в здании. При подготовке технического плана в 2018 году площадь рассчитывалась по новой методике — в пределах внутренних поверхностей наружных стен с учётом всех помещений, стен и перегородок.

