Музыкальный монумент Высоцкому появится в Железноводске

В парке имени Станислава Говорухина в Железноводске установят музыкальный памятник Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил мэр города-курорта Евгений Бакулин.

По словам чиновника, благоустройство территории ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий бюджет работ составляет 365 млн руб., часть средств поступила из регионального бюджета Ставропольского края. Процесс курирует краевое министерство дорожного хозяйства по поручению губернатора Владимира Владимирова.

«Решение увековечить память Высоцкого в парке режиссера связано с их творческим сотрудничеством — артист исполнил одну из ключевых ролей в картине Говорухина «Вертикаль». Монумент будет оснащен звуковой системой: при приближении посетители смогут услышать известные композиции певца и актера»,— пояснил господин Бакулин.

Валентина Любашенко